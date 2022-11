Diese Bilanzen seien mit deutlich weniger zusätzlichem Aufwand verbunden als Zeugnisse, erklärte GEW-Vorstand Doßmann. Denn die Halbjahresbilanzen seien nichts anderes als Protokolle der ohnehin zwischen November und Januar regulär stattfindenden Elterngespräche. Die darauf fußenden Lernbilanzen können entweder in Berichtsform oder per Kreuzchen in einer Tabelle ausgestaltet sein.