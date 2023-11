In Sachsen-Anhalt entscheiden die Eltern, welche Schulform ihr Kind nach der Grundschule besuchen soll. So regelt es das Schulgesetz des Landes. Ab dem Schuljahr 2024/25 sollen Kinder nun aber Tests absolvieren, wenn die Eltern sie aufs Gymnasium schicken wollen, obwohl es von der Grundschule keine Empfehlung dafür gibt. Das hat laut Deutscher Presse-Agentur das Bildungsministerium in einem Brief mitgeteilt.