Schließungen Weniger Grundschulen in Sachsen-Anhalt

In Sachsen-Anhalt gibt es weniger Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft als im vergangenem Jahr. Weil auch neue Sekundarschulen gegründet wurden, bleibt die Anzahl der Schulen in Sachsen-Anhalt allerdings gleich.