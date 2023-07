Kerstin Dörfel ist wütend. Die Hausbesitzerin aus Klinze, einem Ortsteil der Stadt Oebisfelde-Weferlingen im Landkreis Börde, ist einer von über 70.000 Menschen, die in Sachsen-Anhalt Einspruch gegen die neuen Grundsteuerbescheide eingelegt haben. "Also zufrieden kann man damit nicht sein, was der Staat da ausgeheckt hat", erzählt Dörfel. Man habe als Verbraucher fast gar nichts in die Hand bekommen. "Wer nicht gut mit dem Internet umgehen kann, hat ein echtes Problem gehabt." Auch die Verwaltungen hätten nicht wirklich weiterhelfen können oder wollen. Es sei wirklich schwer gewesen, den Bescheid auszufüllen, so Dörfel.