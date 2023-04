In Sachsen-Anhalt sind bisher rund 821.000 Grundsteuererklärungen abgegeben worden. Knapp 10 Prozent fehlen noch. Im Februar fehlten noch mehr als 120.000 Erklärungen. Auf diese Eigentümer können durch die verspätete Abgabe zusätzliche Kosten zukommen. Bei Nichtabgabe kann das Finanzamt die Besteuerungsgrundlagen laut Ministerium schätzen. Erinnerungsschreiben an säumige Immobilienbesitzer wurden in Sachsen-Anhalt bisher nicht versendet. "Ein genauer Termin hierfür wird noch abgestimmt", sagte eine Sprecherin des Finanzministeriums.