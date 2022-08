So wird die Grundsteuer berechnet Die Grundsteuer zahlt jeder, der ein Grundstück oder Gebäude besitzt – sie kann auch auf Mieter umgelegt werden. In die Berechnung fließen drei Werte ein:



1) Die Finanzämter kalkulieren den sogenannten Einheitswert – derzeit noch auf Basis von veralteten Immobilienwerten aus den Jahren 1935 (Ostdeutschland) und 1964 (Westdeutschland). Genau diese Kalkulation soll jetzt geändert werden.



2) Multipliziert wird der Einheitswert mit der Steuermesszahl. Die hängt unter anderem davon ab, ob man nur eine Wohnung oder zum Beispiel ein Mehrfamilienhaus besitzt.



3) Das Ergebnis wird noch einmal multipliziert mit einem von der Kommune festgelegten Hebesatz. Diese Hebesätze sind in Deutschland sehr unterschiedlich, der Durchschnitt im Jahr 2017 lag bei 375 Prozent. Spitzenreiter war die hessische Gemeinde Nauheim mit 960 Prozent.