Steuerberater in Sachsen-Anhalt fordern eine Verschiebung der Grundsteuer-Reform. Der Termin 31. Oktober sei nicht zu halten, hieß es vom Landesverband. Dem Verband gehören in Sachsen-Anhalt etwa 1.000 Steuerberater an. Sprecher René Freiberg sagte MDR-SACHSEN-ANHALT, viele Grundstücksbesitzer seien mit der Erklärung zur Grundsteuer überfordert. Die Steuerberater würden am Limit arbeiten.