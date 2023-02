Finanzminister Michael Richter (CDU) ist im MDR SACHSEN-ANHALT-Interview zufrieden: "Aufgrund der hohen Eingänge in den letzten Tagen haben wir eine Quote von fast 90 Prozent. Ich denke, das ist eine Zahl, mit der wir leben können."

Genau 1.017.213 Schreiben hatte das Ministerium versendet, denn so viele Menschen mussten bis jetzt Grundsteuer bezahlen. Darunter auch Menschen, die auf einem fremden Grundstück eine Garage oder ein Wochenendhaus besaßen. Das ändert sich nun. Jetzt sind die Besitzer des Grundstückes zuständig, die Grundstückssteuer zu entrichten. Die Anzahl an Anträgen, die zurück erwartet werden, änderte sich am Ende auf 906.969 und somit auch die Erfolgsquote des Finanzministeriums.