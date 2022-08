Grundstücksbesitzer in Sachsen-Anhalt könnten mehr Zeit für die Abgabe ihrer Grundsteuererklärung bekommen. Darauf deuten Informationen der Steuerberaterkammer in Sachsen-Anhalt hin. Vizepräsident Hilmar Speck sagte MDR SACHSEN-ANHALT am Freitag, seine Kammer habe Signale, nach denen eine Verlängerung der Abgabefrist in den Ministerien zumindest geprüft werde.

Die Vorsitzende der Steuer-Gewerkschaft in Sachsen-Anhalt, Iris Herfurth, erklärte MDR SACHSEN-ANHALT, auch nach ihren Informationen werde eine Verlängerung der Frist geprüft. Sie läuft aktuell am 31. Oktober dieses Jahres aus. Steuerberater wie Grundstücksbesitzer klagen seit Monaten, die Masse an Steuererklärungen sei bis dahin nicht zu schaffen. Landesweit werden mehr als eine Millionen Erklärungen fällig. Bis Mitte August waren dem Finanzministerium in Magdeburg zufolge lediglich gut 90.000 Grundsteuererklärungen beim Finanzamt eingegangen, also weniger als zehn Prozent.