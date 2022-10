Wegen der stark sinkenden Grundwasserstände in Sachsen-Anhalt wollen viele Landkreise ihre Wasservorräte besser schützen. Neben dem Verbot der Wasserentnahme, wie dies vor allem in den Sommermonaten in den meisten Landkreisen der Fall war, erarbeiten die Verwaltungen derzeit auch Konzepte für ein besseres Wassermanagement. Das ergab eine Umfrage von MDR SACHSEN-ANHALT unter den Landkreisen.