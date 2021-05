Spitzenwert im Bundesvergleich Sehr gute Impf-Quote gegen Humane Papillomviren

In Sachsen-Anhalt bekommen immer mehr Mädchen die Impfung gegen Humane Papillomviren (HPV). Das geht aus Zahlen des Landesamt für Verbraucherschutz hervor. Demnach hatten im Schuljahr 2018/2019 gut ein Drittel der Sechstklässlerinnen eine vollständige Grundimmunisierung erhalten. In den Schuljahren davor lagen die Quoten noch bei 27,3 beziehungsweise 17,3 Prozent. Die Kinder, die in der 6. Klasse untersucht werden, sind im Durchschnitt 11 bis 12 Jahre alt.

Mädchen und Jungen können ab einem Alter von 9 Jahren geimpft werden. Bildrechte: Colourbox.de

Auch bei den 15-jährigen Mädchen, also den im Jahr 2003 Geborenen, war der Anteil der vollständig Geimpften mit 63,1 Prozent besonders groß. Die höchste Quote auf Kreisebene wurde ebenfalls in Sachsen-Anhalt registriert. Sie lag den Angaben zufolge in Dessau-Roßlau bei 76,9 Prozent. Den Bundesdurchschnitt gab das RKI mit 43 Prozent an.