Das Geld geht an den Gashändler VNG. Die Firma soll dort eine bestehende Erdgas-Kaverne in eine Wasserstoff-Kaverne umbauen. Habeck sagte dem MDR: "Es geht hier nicht nur um Klimaschutz und es geht hier nicht nur um eine sichere Energieversorgung, die am Ende CO2 vermeidet, es geht auch um Wertschöpfung in der Region." Das gelte nicht nur für die Verwandlung der bestehenden Industrieparks wie Leuna, sondern auch für den Aufbau von neuer Technik und neuer Technikführerschaft.