Der Bund stellt dafür 1,8 Milliarden Euro zur Verfügung, davon entfielen rund 48 Millionen Euro auf Sachsen-Anhalt, wie das Energieministerium in Magdeburg am Donnerstag mitteilte. Aktuell würden die technischen Voraussetzungen für die Antragstellung geschaffen, die spätestens Ende April über eine Online-Plattform starten solle. Sachsen-Anhalt beteilige sich hierfür an einer gemeinsamen IT-Lösung der Bundesländer unter Federführung von Hamburg. Auf der Plattform soll es auch einen Online-Rechner geben, über den Antragssteller die Höhe ihres Anspruchs vorab prüfen können.