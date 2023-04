Wer in Sachsen-Anhalt mit Öl, Kohle oder Holzpellets heizt, kann in Kürze mit Hilfsgeldern rechnen. Das teilte das Energieministerium Sachsen-Anhalt am Dienstag mit. Die Hilfsgelder können demnach Privathaushalte bekommen, die im vergangenen Jahr von besonders starken Preissteigerungen betroffen waren. Ab 4. Mai dürfen sie die Härtefallhilfe des Bundes beantragen. Die Antragsplattform ist dem Ministerium zufolge dann im Internet zu erreichen. Die Investitionsbank des Landes werde die Anträge bearbeiten und bewilligen.