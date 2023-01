Zusätzlich hatte die Vorsitzende der Halleschen Jugendwerkstatt, Anna Manser, bereits im Oktober darauf hingewiesen, dass auch die Stadt Halle in der Verantwortung stehe. Ihrer Meinung nach ist es wichtig, offen über das Thema Jugendgewalt zu sprechen und gemeinsam zum Beispiel bei Gesprächsabenden im Stadthaus nach Lösungen zu suchen. Auch Godenrath fordert ein Forum mit Streetworkern, Jugendverbänden, der Jugendgerichtshilfe und dem Ausländerbeirat der Stadt.

Außerdem hatte der Stadtrat im Sommer ein Sicherheitskonzept für Halle beschlossen. Insbesondere an Orten, an denen Menschen sich unsicher fühlen, ist eine bessere Beleuchtung vorgesehen. Zusätzlich soll das Ordnungsamt an Problemstellen rund um die Uhr im Einsatz sein.