Der Falschfahrer, der am vergangenen Freitag auf der Autobahn 38 einen tödlichen Unfall verursacht hat , war mit einem nicht zugelassenen Auto unterwegs. Das teilte die Staatsanwaltschaft Halle MDR SACHSEN-ANHALT mit. Zudem haben den Angaben nach die Kennzeichen nicht zum Fahrzeug gehört.

Die Polizei hatte versucht, den 57-Jährigen aus dem Saalekreis im Raum Staßfurt zu kontrollieren. Daraufhin war der Mann vor der Polizei geflohen. Nach einer Flucht von rund 80 Kilometern fuhr er entgegen der Fahrtrichtung auf die Autobahn 38 auf. Dort prallte er mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. Der Unfallverursacher starb und riss zwei Frauen im Alter von 34 und 31 Jahren mit in den Tod. Ein Mann in dem entgegenkommenden Fahrzeug wurde schwer verletzt und von einem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.