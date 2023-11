Bildrechte: imago images/YAY Images/LST

Nach einer Woche Flucht Polizei nimmt auf A9 Mordverdächtigen aus Italien fest

20. November 2023, 07:09 Uhr

Die Polizei hat am Sonnabend auf der Autobahn 9 ein Fahrzeug kontrolliert, das ohne Licht auf der Autobahn stand. Es stellte sich heraus, dass der Fahrer in Italien als Mordverdächtiger per Haftbefehl gesucht wird. Der Mann soll seine Ex-Freundin getötet haben. Jetzt soll der Mann ausgeliefert werden.