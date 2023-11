Bildrechte: MDR/Michael Rosebrock

Festnahme auf A9 Mordverdächtiger aus Italien: Gericht will Auslieferung prüfen

20. November 2023, 17:25 Uhr

Auf der A9 im Süden von Sachsen-Anhalt hat die Polizei am Sonnabend ein Fahrzeug kontrolliert, das ohne Licht auf der Autobahn stand. Es stellte sich heraus, dass der Fahrer in Italien als Mordverdächtiger per Haftbefehl gesucht wird. Der Mann soll seine Ex-Freundin getötet haben. Jetzt ist er in Halle in Haft. Das Oberlandesgericht Naumburg will prüfen, ihn an die italienische Justiz auszuliefern.