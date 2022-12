Fahrplan Abellio setzt zusätzliche Züge in der Silvesternacht ein

Wer an Silvester mit den öffentlichen Verkehrsmitteln in Sachsen-Anhalt unterwegs ist, bekommt an dem Tag zusätzliche Fahrmöglichkeiten: das Bahnunternehmen Abellio setzt weitere Züge ein. Ein Überblick.