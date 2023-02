Die DB Netz AG hatte Abellio zufolge am Dienstag schadhafte Schwellen zwischen Blankenheim und Riestedt entdeckt. Schon am Donnerstag war daran gearbeitet worden. Währenddessen könnten Züge in dem Bereich nur eingleisig und deutlich langsamer fahren, erklärte Abellio. Zudem war die Strecke zwischenzeitlich gesperrt worden. Die Beeinträchtigungen könnten sich in den kommenden Tagen fortsetzen. Allerdings sei mit einem geringeren Umfang zu rechnen.