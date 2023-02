Die DB Netz AG habe am Dienstag schadhafte Schwellen zwischen Blankenheim und Riestedt entdeckt, sagte ein Abellio-Sprecher. Diese würden nun ausgewechselt. Wegen der Arbeiten könnten Züge in den Bereich nur eingleisig und deutlich langsamer fahren, teilte das Unternehmen mit. Am Vormittag werde die Strecke außerdem ab kurz vor zehn für zwei Stunden komplett gesperrt.