Die Flüchtlingsräte in Deutschland hatten die Arbeitspflicht für Asylbewerber vor rund einem Jahr zusammen mit der Organisation "Pro Asyl" kritisiert. "Wenn Geflüchtete mit Sanktionen belegt werden können, wenn sie prekäre Arbeitsgelegenheiten ablehnen, hat das nichts mit fairen Beschäftigungsverhältnissen zu tun, sondern grenzt an Zwangsarbeit", hieß es unter anderem in einer gemeinsamen Erklärung.