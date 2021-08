Etwa 30 bis 40 Menschen kommen täglich in die Wärmestube der Evangelischen Stadtmission in Halle. Die meisten von ihnen stecken in schwierigen Lebenssituationen, viele haben keine Wohnung oder sind obdachlos. Bei Heiko Wünsch und seinem Team finden sie Unterstützung – auch während der Corona-Pandemie, die viele arme Menschen besonders hart getroffen hat.

MDR SACHSEN-ANHALT: Herr Wünsch, wie können Sie den Menschen helfen, die in die Wärmestube der Stadtmission Halle kommen?

Heiko Wünsch: Zu uns kommen Menschen in prekären Lebenssituationen, vor allem obdachlose, wohnungslose und arme Menschen. Sie können bei uns duschen, barrierefrei zur Toilette gehen, etwas essen und ihre Wäsche waschen. Es stehen Computer mit Internetanschluss zur Verfügung, um erreichbar zu sein für Ämter und potenzielle Arbeitgeber.

Darüber hinaus gibt es hier einen Raum zum Treffen, eine Notkleiderkammer, die Leute können Tageszeitungen lesen, Radio hören und fernsehen. Außerdem gehört eine Sozialberatungsstelle zu unserem Angebot. Mit der helfen wir Menschen, die aus dem System gefallen sind, bei Behördengängen, um eine existenzielle Grundversorgung wiederherzustellen. Wir vermitteln bei Bedarf auch den Kontakt zu anderen Fachberatungsstellen oder Frauenhäusern.

Welche Folgen hatte die Corona-Pandemie für die Menschen, die zu Ihnen kommen?

Gerade für die Obdachlosen war der Lockdown eine Extremsituation. Fast alle Tageseinrichtungen waren von heute auf morgen zu. Die Mitarbeitenden der Behörden, die dafür zuständig sind, den Menschen ihre Leistungen auszuzahlen, waren plötzlich im Homeoffice. Obdachlose ohne Handy und ohne Internet hatten also überhaupt keine Möglichkeit, Kontakt zu den Ämtern aufzunehmen. Bei uns in der Sozialberatung hat der Ansturm dadurch stark zugenommen.

Auch die Tafel in Halle hatte geschlossen, es gab also keine Lebensmittellieferungen mehr. Wir haben dann von Spenden Lebensmittelgutscheine gekauft, die im Supermarkt eingelöst werden konnten. Dazu kommt: Normalerweise vergibt das Jobcenter Gutscheine für Sprach- und Integrationskurse an ausländische Menschen. Auch das ist während der Pandemie auf der Strecke geblieben. Die Integration leidet also ebenfalls.

Zur Person: Heiko Wünsch Heiko Wünsch ist gelernter Werkzeugmacher. Nach der Wende studierte er Erziehungswissenschaften in Chemnitz. Bevor er die Leitung der Wärmestube in Halle übernahm, arbeitete er unter anderem in England und den Niederlanden.

Wie konnten Sie den Ansturm bewältigen?

Wir hatten das große Glück, dass uns viele Menschen unterstützt haben, die wegen des Lockdowns nicht arbeiten oder studieren konnten. Wir hatten eine unglaubliche Nachfrage nach ehrenamtlicher Tätigkeit. Das hat uns sehr unterstützt in dieser Zeit. Inzwischen sind viele der Helferinnen und Helfer aber an die Uni oder in ihre Jobs zurückgekehrt, sodass das ehrenamtliche Engagement wieder zurückgegangen ist.

Wie hat sich die Pandemie auf die Hilfsangebote im Wärmehaus ausgewirkt?

Wir mussten unsere Einrichtung zu Beginn der Pandemie komplett schließen und haben schnell auf Notbetrieb umgestellt. Hilfe gab es dann direkt an der Tür. Seitdem wir wieder öffnen dürfen, müssen wir auf die Hälfte der Sitzplätze verzichten, damit die Abstandsregeln eingehalten werden können. Wir haben deshalb zunächst Obdach- und Wohnungslose vorrangig bedient. Menschen, die eigentlich eine Wohnung haben, aber trotzdem in prekären Verhältnissen leben, durften erstmal nicht rein. Inzwischen sind wir zu einem rollierenden System übergegangen. Wenn Leute draußen stehen und rein wollen, fragen wir die, die schon länger da sind, ob sie ihre Plätze freimachen.