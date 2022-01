Nach dem Fund eines toten und eines lebendigen Babys in Halle innerhalb einer Woche hat die Polizei einen Zeugenaufruf gestartet.

Hierbei geht es zum einen um die Babyleiche, die am Abend des 27. Dezember hinter einem Zaun auf dem Gelände der Wasser- und Stadtwirtschaft (Äußere Hordorfer Straße) gefunden wurde. Kriminalisten fanden Spuren, die mit dem toten Mädchen in Zusammenhang stehen – an einem Mülleimer auf der Freifläche vor dem Bürogebäude der Deutschen Rentenversicherung in der Paracelsusstraße. Welche Spuren das genau sind, teilte die Polizei in Halle nicht mit.

Die Polizei fragt nun: Wer hat an diesen beiden Orten zwischen dem 23. und dem 27. Dezember verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet?

Hinweise zu blaugrauem Fußsack gesucht

Zum anderen geht es um das Neugeborene, das am 29. Dezember gegen 8.45 Uhr lebend im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in der Azaleenstraße gefunden wurde. Das Mädchen war erst wenige Stunden alt und lag in einem Fußsack. In diesem Fußsack lag das Baby, das im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in Halle lebend gefunden wurde. Bildrechte: Polizeiinspektion Halle

Hier fragt die Polizei: Wer kann Hinweise zu einer Person geben, die an besagtem Tag zwischen Mitternacht und 9 Uhr im Bereich der Azaleenstraße mit einem Säugling, einem blaugrauen Fußsack oder einem Kinderwagen unterwegs war? Auch um Hinweise zum Fußsack wird gebeten. Er ist von der Firma "babycab", etwa 1,10 Meter lang und besteht aus blaugrauem Polyester mit weißen Streifen am Fußbereich und in der Mitte. Für gewöhnlich wird er für einen Kinderwagen genutzt.

Für beide Fälle stellt sich zudem die Frage: Wer kann Angaben zu Frauen machen, die zuletzt schwanger waren und jetzt kein Kind betreuen?

Telefonnummer für Hinweise Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Halle unter der Rufnummer 0345/224 1291 entgegen.

Mädchen sind keine Geschwister