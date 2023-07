Polizei prüft Zusammenhang Zwei Bäckereien in Halle überfallen

Am Freitag und am Sonntag ist in Halle jeweils eine Bäckerei überfallen worden. In beiden Fällen sei der Täter maskiert und mit einem pistolenähnlichen Gegenstand bewaffnet gewesen. Aufgrund dieser Tat-Ähnlichkeiten und weiteren Zeugenaussagen prüft die Polizei derzeit einen Zusammenhang.