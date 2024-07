Naumburg und Merseburg können bald ans S-Bahn-Netz angeschlossen werden. Für dieses und andere Projekte haben Bund und Deutsche Bahn am Mittwoch eine Finanzierungsvereinbarung unterschrieben . Damit können die Planungen beginnen.

Sie beinhalten den Wiederaufbau der Bahnstrecke von Merseburg nach Leipzig – allerdings über Bad Dürrenberg, mit einer Verbindungskurve in Großkorbetha. In den 30er-Jahren sollen hier stündlich S-Bahnen fahren, so die bisherigen Planungen des Landes.