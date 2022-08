Keine Signale zu sehen: Auf der Saale-Elster-Talbrücke auf der Neubaustrecke Halle/Leipzig-Erfurt wird ETCS bereits genutzt. Bildrechte: MDR/André Plaul

Was wird gebaut? Laut Bahn werden Strecke und Stellwerke an ein elektronisches Sicherheitssystem angeschlossen. Es handelt sich dabei um das europäische Zugbeeinflussungssystem ETCS (European Train Control System), mit dem sich Bahnen überwachen und fernsteuern lassen. Die aktuellen Bauarbeiten seien nur ein erster Schritt, um die Anlagen vor Ort technisch aufzurüsten. Der Abschnitt Halle-Bitterfeld ist Teil des Verkehrsprojekts Deutsche Einheit 8 für den Bahn-Korridor Nürnberg-Halle/Leipzig-Berlin. All seine Strecken sollen mit ETCS ausgestattet werden.



Gleichzeitig will die Bahn die Sperrung nutzen, um eine Brücke bei Landsberg zu sanieren. Außerdem wird den Angaben nach bei Bitterfeld-Süd die Stabilität der Oberleitung kontrolliert.