Einspuriger Verkehr Bauarbeiten auf der A38 im Süden von Sachsen-Anhalt

23. Oktober 2023, 12:35 Uhr

Die Autobahn GmbH kündigt an, dass ab Montag an zwei Stellen auf der A38 gebaut wird. Zwischen Rippachtal und Leipzig-West sowie zwischen Eisleben und Sangerhausen-Süd in Richtung Göttingen verläuft der Verkehr deshalb nur einspurig. Es kann zu Stau kommen.