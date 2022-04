Bombenfund Wegen Entschärfung in Halberstadt war B81 gesperrt

Wegen der Entschärfung einer Fliegerbombe muß in Halberstadt die B 81 gesperrt werden. Der Blindgänger war am Vormittag in einem Industriegebiet entdeckt worden. 13.40 Uhr gab die Polizei Entwarnung.