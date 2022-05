Bürgermeister Haugk begründete die Regelung damit, dass das Areal etwa mit Sanitäranlagen ausgestattet und an die Müllentsorgung angeschlossen sei. "Wir halten die Anlage dort in Schuss, wir haben Rettungsschwimmer vor Ort", sagte Haugk. Es brauche Infrastruktur, die für die Badesaison zusätzlich bereit gehalten werden müsse. Die Kosten hierfür müssten finanziert werden.

Radfahrer müssten den Eintritt aber etwa nicht bezahlen. Die Diskussion sei derweil nicht neu – vielmehr erlebe man sie "in einem jedem Frühjahr, nämlich immer dann, wenn der Badebetrieb beginnt", so der Hohenmölsener Bürgermeister.

Die Eintrittspreise hatten heftige Diskussionen ausgelöst. So protosierten etwa Radfahrer, Jogger und Spaziergänger gegen die neue Regelung. Der Mondsee liegt direkt an einem Radwanderweg. Besucher vor Ort zeigten sich derweil zum einen verärgert darüber, dass an einem Natursee Eintritt verlangt wird. Andere hingegen äußerten Verständnis für die Regelung – an einem so schönen Areal sei es üblich, dass Eintritt gezahlt werden müsse.