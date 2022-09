Nachdem Spürhunde das tote Wildschwein erschnüffelt haben, legen zwei Menschen vom Veterinäramt den Kadaver auf eine Trage, wickeln ihn in eine Plane und verladen das Tier auf einen Hänger. Dabei tragen sie einen grünen Ganzkörper-Anzug, gleichfarbige Gummistiefel und zwei Paar Handschuhe übereinander, um sich vor der Keimlast zu schützen.

"Was wir können, ist punktuelle Einträge dieser Seuche bekämpfen", so Hoffmann. Dabei schaut er besorgt auf Görlitz und Brandenburg, also an die Landesgrenze zu Tschechien und Polen. "Dort ist es wahrscheinlich nicht mehr möglich, die Seuche zum Stehen zu bringen, weil halt ein permanenter Keimdruck aus den Nachbarländern in unser Land rein schwappt."

Wohin mit den toten Schweinen?

Um das an der Bundesländergrenze von Sachsen und Sachsen-Anhalt zu verhindern, zeigt das Veterinäramt auch, wie das infizierte Wildschwein so entsorgt wird, dass gesunde Tiere nicht mit den Viren in Kontakt kommen könne. Die Lösung: Sammelpunkte mit Sonder-Containern, die möglichst weit von Wohngebieten und Waldstücken entfernt sind und alle zwei bis drei Tage geleert und desinfiziert werden müssen. Dorthin fährt auch das Auto des Veterinäramtes samt Anhänger vor, um das Tier in den Container zu verladen. Die Kleidung der Helfer wird im Anschluss desinfiziert, die Plane und die Trage, auf denen das Wildschwein transportiert wurde, kommen in eine Sondermülltonne mit der Endstation Verbrennungsanlage.

Das Problem: "Die Entsorgungsfirma des Landkreises kann die Container zwar leeren, aber nicht vor Ort säubern", sagt Dr. Volkmar Schurig, der Sachgebietsleiter für Tierseuchen. Die Tonnen müssten mitgenommen und für den Zeitraum mit einer anderen ausgetauscht werden.

Bei der Entsorgung wird Schutzkleidung getragen. Bildrechte: MDR/Cynthia Seidel

Schlachthöfe in Gefahr, Impfstoff dringend nötig

Das kann besonders für Schlachthöfe im Landkreis verehrende Folgen haben, "weil wir dann keine Schweine mehr hier hertransportieren dürfen und so auch kein Fleisch gewinnen können", erklärt Hoffmann. Die Schlachter seien dann auf Ausnahmegenehmigungen der EU angewiesen. "Letztendlich warten wir händeringend darauf, dass ein Impfstoff entwickelt wird, der das Virus zum Stehen zu bringen", so der Schönburger Tierarzt. Das könne allerdings noch Jahre dauern.