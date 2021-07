Wenn der Strom ausfällt, sind im schlimmsten Fall Menschenleben gefährdet, beispielsweise in Alten- und Pfegeheimen oder Krankenhäusern. Notstrom wird genutzt, um in solchen Fällen die Versorgung sicherzustellen. Die Systeme, sogenannte Notstromaggregate, fangen innerhalb von Sekunden an zu arbeiten.