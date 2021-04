Keine freien Betten Angespannte Lage auf Intensivstationen im Burgenlandkreis

Hauptinhalt

Die Situation auf den Intensivstationen im Burgenlandkreis ist sehr angespannt. Auch in den benachbarten Landkreisen gibt es bereits keine Behandlungskapazitäten mehr auf den Intensivstationen. Erkrankte müssen deswegen in den Norden Sachsen-Anhalts gebracht werden. Doch auch das ist nicht so einfach.