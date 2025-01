Bei einem Rettungseinsatz in Laucha sind am Dienstagnachmittag Rettungskräfte in einem Wohnhaus angegriffen und zum Teil schwer verletzt worden. Wie die Polizeiinspektion in Halle mitteilte, hat sich der Angreifer in einem "psychischen Ausnahmezustand" befunden. Deshalb war der Rettungsdienst in das Wohnhaus alarmiert worden.