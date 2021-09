Fundort der Himmelsscheibe Arche Nebra wird für drei Millionen Euro saniert

Das multimediale Besucherzentrum in der Nähe des Fundorts der Himmelscheibe von Nebra im Burgenlandkreis wird umfangreich modernisiert. Insgesamt geht es um elf Teilprojekte im Innen- und Außenbereich. Am Donnerstag wurde dafür ein Fördermittelbescheid über knapp drei Millionen Euro in Nebra an Landrat Götz Ulrich überreicht. Der Burgenlandkreis finanziert die Modernisierung mit Unterstützung des Wirtschaftsministeriums. Nach Angaben der Arche Nebra hatte der Bau vor rund 15 Jahren knapp 3,5 Millionen Euro gekostet und war von EU, Bund und Land gefördert worden.