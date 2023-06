Es entsteht ein neuer Lern- und Erlebnisort in Form eines UFOs. Auch deshalb, "weil wir im Sommer und an anderen besucherstarken Tagen einfach an unsere Kapazitätsgrenzen gestoßen sind", sagt Bettina Pfaff. Im Schnitt kommen pro Jahr 50.000 bis 60.000 Besucher. Vor allem bei Gruppen und Schulklassen wird es schnell eng in der Arche.