Als er das Warndreieck aufstellen wollte, sei er von einem Sattelzug erfasst worden. Er sei noch an der Unfallstelle gestorben.

Vier Menschen seien mit leichten Verletzungen in Krankenhäuser gebracht worden. Zuvor hieß es, zehn Menschen seien verletzt worden. Der Sachschaden an den Fahrzeugen werde auf mehr als 100.000 Euro geschätzt. Die Höhe des Schadens an der Saalebrücke und einem beschädigten Gebäude sei noch nicht bekannt.