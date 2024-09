Die Autobahn 38 bleibt nach dem schweren Lkw-Unfall bei Weißenfels in Richtung Göttingen länger gesperrt. Das teilte am Dienstag die Autobahngesellschaft des Bundes MDR SACHSEN-ANHALT mit. Demnach halten die Reparaturarbeiten an, voraussichtlich bis Ende der Woche.