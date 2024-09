Die Autobahn 38 bleibt nach dem schweren Lkw-Unfall bei Weißenfels in Richtung Göttingen wegen Fahrbahnschäden noch bis Anfang der kommenden Woche gesperrt. Das teilte am Mittwoch die Autobahngesellschaft des Bundes mit. Die derzeitigen Planungen würden vorsehen, dass die Saalebrücke möglicherweise am kommenden Montagnachmittag wieder freigegeben werden könne. Das Problem sei, dass die Fahrbahn auf der kompletten Breite in Richtung Göttingen erneuert werden müsse und nicht einzelne Fahrstreifen früher freigegeben werden könnten.