Wegen einer Verfolgungsjagd musste die A9 im Süden Sachsen-Anhalts über Stunden gesperrt werden. Nach Angaben der Polizei war ein Lkw-Fahrer am Mittag in Richtung München nahe der Raststätte Rosselquelle bei Coswig mit seiner Fahrweise aufgefallen – er sei Schlangenlinien gefahren, habe gebremst und wieder beschleunigt.

Die A9 musste wegen der Verfolgungsjagd am Dienstag stundenlang zwischen Naumburg und Droyßig gesperrt werden, es kam zu kilometerlangen Staus und weiteren Unfällen. So waren in Höhe Naumburg zwei Lkw ins Stauende gefahren. Bis etwa 4 Uhr am Mittwochmorgen dauerte der Polizeieinsatz.