120 Kilometer Verfolgungsjagd auf der A9: Polizei stoppt Lkw

Der 41-jährige Lkw-Fahrer aus der Ukraine wurde festgenommen. Wie die Staatsanwaltschaft Dessau-Roßlau am Mittwoch erklärte, wurde der Mann in eine psychiatrische Einrichtung gebracht. Wieso er nicht von sich aus anhielt, blieb zunächst unklar. Nach ersten Angaben stand er nicht unter Drogen. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt.

Die A9 musste wegen der Verfolgungsjagd am Dienstag stundenlang zwischen Naumburg und Droyßig gesperrt werden, es kam zu kilometerlangen Staus und weiteren Unfällen. So waren in Höhe Naumburg zwei Lkws ins Stauende gefahren. Bis etwa 4 Uhr, am Mittwochmorgen dauerte der Polizeieinsatz.