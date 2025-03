Die Polizei hat weitere Details zur Verfolgungsjagd am Dienstag auf der A9 mitgeteilt. Demnach zog sich die Verfolgung über 120 Kilometer hin, "da die Reduzierung von Gefahren für Unbeteiligte an oberster Stelle steht", wie das Innenministerium am Freitag auf Anfrage von MDR SACHSEN-ANHALT mitteilte. Sicherheit stehe vor der Schnelligkeit des Anhaltens. "Um den LKW zum Anhalten zu bringen und eine Gefährdung Unbeteiligter auszuschließen, musste zunächst ein Handlungsraum für die Einsatzkräfte geschaffen werden", so das Ministerium weiter.