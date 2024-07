Ergebnis der Blutprobe Tödlicher Unfall nach Kirschfest in Naumburg: Fahrer unter Alkoholeinfluss

Hauptinhalt

02. Juli 2024, 15:11 Uhr

In der Nacht zum Montag sind bei einem Autounfall zwischen Naumburg und Schönburg im Burgenlandkreis drei Menschen ums Leben gekommen. Zwei weitere wurden verletzt. Sie waren auf dem Heimweg vom Kirschfest in Naumburg. Dort gab es am Montagabend drei Gedenkminuten. Die Auswertung einer Blutprobe ergab, dass der Fahrer Alkohol getrunken hatte.