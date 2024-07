Am Mittwochabend hatte es eine Trauerandacht gegeben. Dafür hatten sich Reporterangaben zufolge etwa 300 Menschen in der Kirche von Schönburg versammelt. Weiterhin würden sich junge Leute immer wieder an der Unfallstelle treffen und trauern, etwa mit abgelegten Blumen und Kerzen. Am Montagabend war der Getöteten mit drei Schweigeminuten auf der Festwiese des Kirschfestes gedacht worden.