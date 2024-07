Die Trauer und Anteilnahme in Naumburg sind auch rund drei Wochen nach dem tödlichen Unfall weiterhin groß. Bei der Spendenaktion für die Hinterbliebenen sind bereits rund 30.000 Euro zusammengekommen.

Am Wochenende gab es ein Gedenkspiel für die drei Getöteten.

Der Fahrer soll bei dem Unfall betrunken gewesen sein.

Auch drei Wochen nach dem Autounfall bei Naumburg, bei dem drei Jugendliche ums Leben gekommen waren, ist die Anteilnahme ungebrochen. Freunde hatten Spendenaktionen organisiert, um die Familien der Drei zu unterstützen. Knapp 30.000 Euro sind so gesammelt worden. Und auch sonst denken die Menschen in der Region nach wie vor an die drei Jugendlichen.

Bildrechte: Philipp Bursian

Gedenkspiel für die Todesopfer

Der Saale Sport Club Weißenfels hat am vergangenen Wochenende mit einem Gedenkspiel der drei Getöteten gedacht. Beim SSC hatte der verstorbene Laurenz in der dritten Mannschaft Fußball gespielt. Beim Spiel der Dritten gegen das Team Laurenz und Freunde gab es am Ende ein 5:5.