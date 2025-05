Kinder und Jugendliche in schwierigen Lebenslagen erhalten im Burgenlandkreis ein neues Hilfsangebot. Das Naturpädagogische Kinderhaus "Löwenzahn" in Bad Bibra bietet nach Angaben des Landkreises seit Mittwoch bis zu 20 Kindern und Jugendlichen ein sicheres Zuhause. Das Angebot richte sich an junge Menschen ab sechs Jahren mit sozialen, kognitiven und emotionalen Beeinträchtigungen, die außerhalb ihrer Familie betreut werden müssten. Demnach finden sie im Kinderhaus ein Zuhause, bis sie volljährig sind.