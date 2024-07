In Gutenborn-Großosida bei Zeitz (Burgenlandkreis) hat es am Montagnachmittag einen tödlichen Badeunfall gegeben. Ein Datschenbesitzer habe sich bei sommerlichen Temperaturen wie gewohnt in der Weißen Elster abkühlen wollen, sagte eine Polizeisprecherin MDR SACHSEN-ANHALT.