Wegen Bauarbeiten entlang der Strecke hatte der Burgenlandkreis am Dienstag bereits die komplette Strecke zwischen Großheringen und Bad Kösen an der Saale gesperrt. Die Sperrung gilt bis Mai kommenden Jahres. Der Landkreis hat in seiner Mitteilung Kritik an der Kommunikation der DB InfraGO AG geübt.