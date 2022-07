Die Deutsche Bahn hatte am Montag darüber informiert, dass wegen Arbeiten an den Betonschwellen teilweise ab sofort mehrere Strecken im Land gesperrt werden müssen. Das Unternehmen führt nach eigenen Angaben aktuell ein Inspektions- und Austauschprogramm bei Betonschwellen eines bestimmten Bautypes durch. In Bayern wird ein Zusammenhang zwischen diesen Schwellen und dem tödlichen Zugunfall bei Garmisch-Partenkirchen von den ermittelnden Behörden geprüft. Die Inspektionen der Bahn würden deshalb vorsorglich erfolgen.