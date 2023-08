Wegen Bauarbeiten halten am Bahnhof in Bad Kösen (Burgenlandkreis) ab Montag, 14. August, in Richtung Erfurt und Jena keine Züge. Wie das Verkehrsunternehmen Abellio mitteilte, führt die DB Netz am Bahnhof Bahnsteigarbeiten durch. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Sonntag, 22. Oktober.